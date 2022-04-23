鄭怡是80年代著名的校園民歌歌手，以《月琴》一曲成名，2002年退出台灣廣電界及歌壇，移民至加拿大溫哥華，讓大批粉絲直呼不捨，昨（22）日曬出一張34年前舊照，除了前衛造型讓人驚呼之外，還撞臉新生代女歌手9m88，引起網友熱烈討論。

鄭怡在臉書曬出34年前的舊照片，只見她頂著蓬蓬頭，側著頭對鏡頭擺出甜美微笑，接著寫下：「不知有多少次我的經紀人亨利說過，我年輕時造型一直都是捲捲蓬蓬頭，好像9m88，好前衛」，接著附上9m88的照片做對比，看起來有些許神似，讓她忍不住驚呼：「哈哈！根本我失散多年的妹妹嘛」，但也不忘補充說明：「其實，不是我前衛啦！是9m88復古」。

對此，網友紛紛留言：「我記得鄭怡姐這造型、9m88 這復刻了妳當年造型~都好美！兩位都是實力派唱將」、「妳們是兩個時代的歌壇風雲人物，一起合唱應該可以擦出新鮮的火花」、「不但前衞、還是走在時代尖端」、「現在的復古造型叫做時尚！很美的」、「真的很經典，也許又帶動一股復古風潮」。

鄭怡近來發文表示30歲時和歌迷暫別，就連當時發專輯也不做宣傳，勢必氣壞好多人，如今回想起來這個任性舉動，可能傷害過為她努力過的所有人，也為此向所有人致歉，但強調只想要做自己，不願意再過別人安排的人生。