新北驚見未來車？一名網友在淡水某處的馬路上，看到一位阿公駕駛著一個造型特殊的車輛，後面還載著一個阿嬤，兩人戴著安全帽兜風，引起網友們熱議，不少看著車子的造型大呼好有未來感，上面的兩個人該不會都是外星人吧？太酷了。

一名男網友在臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》上發文表示，21日下午5點半左右，在淡水路上驚見超級有未來感的車，一對老人坐在上面戴著安全帽，讓原PO傻眼直呼「我不管什麼雙黃線了，我只想知道這是什麼車」。

從照片中可見，這台神奇的車子看起來像是由三輪機車改裝而成的，車身外殼是米黃色的，流線型的外觀，前方還有擋風玻璃，整體造型未來感十足。

貼文引起網友們熱烈討論，「哇！很有未來科技感欸，上面兩位不會是外星人吧」、「阿公阿嬤圓一個青春的夢」、「有殘障牌就不用多說了，絕對沒問題的」、「感覺加翅膀就可以飛起來了」、「這個造型如果能躺的話，那就更方便了」、「下雨會不會淹水」、「阿公阿嬤太酷了」。