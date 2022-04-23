上海23日舉行疫情防控工作新聞發布會，針對近期上海市開展環境消殺，比如大量噴灑石灰、對著綠化帶使用消毒劑等消殺方式引起質疑，市愛國衛生運動委員會辦公室副主任王彤回應，清潔消毒行動是社會面清零攻堅九大行動之一。近期，市環境整治消殺專班、市愛衛辦會同市疾控中心、市健康促進中心等制訂了18個技術規範和指引，推出了20多個面向一線操作人員和廣大市民的消毒知識科普材料。消毒有一定專業技術要求的，科學、有效消毒至少有四個要點要把握。

王彤稱，一是突出重點環節。加強對陽性感染者轉運後的住所、陽性感染者所在樓棟公共區域、發生過陽性感染且即將復工復產的單位、出院出艙治癒感染者攜帶的物品、快遞集散場所和社區收發地點等的消毒，這是當前消毒的重中之重。

二是要選對方法。煮沸法主要用於餐（飲）具。擦（拖）拭法一般用於硬質物品、環境物體表面的消毒。浸泡法一般用於耐濕的玩具、織物等消毒。噴灑法常用於公共場所物體表面的消毒。噴霧法常用於公共場所室內空氣的消毒。消毒劑應查看備案情況、有效期，並按照說明書使用；要配製合適濃度；要明確用途，明確是適用於物體表面還是空氣消毒。

三是居家消毒有側重。日常居家消毒應以清潔為主，消毒為輔，居家優先使用陽光暴曬、熱力等物理消毒方法，勤開窗通風，日常勤洗手。居家消毒尤其要注意取團購、快遞物品環節，要戴好口罩、手套，採取無接觸式收貨。物品外包裝可使用消毒液噴灑或消毒溼巾擦拭消毒，噴灑消毒以包裝可見濕潤或消毒液掛珠為宜，消毒後放置10～30分鐘再接觸。紙箱、包裝袋等盡量留在門外。處理結束後，及時清潔雙手。

四是避免不科學消毒。針對當前一些消毒誤區，提出「六不」：1、不使用消毒劑直接對人噴灑；2、不對室外空氣進行消毒；3、不對外環境（綠化、道路、牆面等）進行大規模消毒，包括用無人機、「大炮車」以及對道路播撒生石灰等；4、不使用消毒無效的方法（如用煙霧機、彌霧機）進行消毒；5、不在室內有人的情況下使用化學消毒劑進行空氣消毒；6、不往下水道大量倒消毒劑、投消毒片。這些做法，基本無效，而且造成危害健康、污染環境等後果。比如往下水道過量投放消毒劑，會腐蝕管道，也汙染環境。只要居民樓鄰居之間下水道的氣流是不相通的，通過下水道傳輸病毒的可能性極低。