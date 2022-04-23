國民黨主席朱立倫參加布農族射耳祭。（莊哲權攝）

疫情嚴峻，台東縣延平鄉布農族人23日以高規格防疫措施辦理射耳祭，國民黨主席朱立倫由縣長饒慶鈴陪同出席，受到族人熱烈歡迎鄉，朱立倫表示，地方辦活動都努力做好防疫，但中央的防疫政策是否要以篩檢取代隔離，仍猶豫不決，希望中央盡速做決策，否則大家都很緊張。

延平鄉布農族射耳祭在疫情中以高規格防疫措施展開，原本兩天的活動縮短為1天，並且不對外開放，國民黨主席朱立倫致詞時表示，延平有非常多傑出的布農族子弟，過去他擔任桃園縣（現為桃園市）、新北市的市長，16年當中有非常多來自台東、延平的布農族朋友都在新北市及桃園市，他也曾多次參加射耳祭，對於原住民朋友在狩獵之後，用感恩的心情來舉辦射耳祭，是一個非常重要的文化祭典。

他說，這次能夠受邀前來，看到在疫情當中還能辦的這麼好且成功的射耳祭，他非常感動。台東好山好水出好人才，過去的老縣長黃健庭，現為國民黨的祕書長，最優秀的縣長是現任的饒慶鈴，懇託大家繼續給予支持與加油。

朱立倫受訪時表示，今天的疫情一定比昨天更嚴重，到達高峰很可能是在4月以後，5月或6月，而中央一直猶豫不決，不管整個防疫的措施是否以篩檢取代隔離、藥物是否備妥等，希望每一項中央都能趕快做出決策。

他說，參與延平鄉的布農族射耳祭，看到大家都做好了防疫工作。到底整個防疫政策該如何完善，都市該怎麼做？鄉村該怎麼做？活動該怎麼辦？學校該怎麼做？他相信都需要中央和地方趕快做決策，尤其是地方政府都希望遵循中央的決策，否則大家都會非常緊張。