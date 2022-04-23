國立暨南國際大學圖書館推出2位大師的文學及美術作品首展海報。（暨大提供／張妍溱南投傳真）

今天「世界閱讀日」，為鼓勵民眾培養閱讀習慣並深植日常生活中，國立暨南國際大學圖書館推出「遊於藝」主題書展，並與凌網科技合作舉辦「圖書館桌遊Day」活動，及2021年玉山貢獻獎2位大師的文學及美術作品首展，展覽自28日起展至6月10日止，豐富多元。

校方指出，現場有專業講師帶領「流轉大地」桌遊外，讓民眾動手玩桌遊，圖書館內今年設置全新藝廊，首檔結合於2021年獲得南投縣政府玉山文學貢獻獎得主柯慶明、美術貢獻獎得主孫少英作品首次辦聯展，意義非凡。

校方介紹，榮獲玉山文學獎文學貢獻獎的柯慶明教授，台大中文系畢業，長期任教於台大中文系，一生教研卓越，先後獲聘美國哈佛大學燕京學社協同研究員、日本京都大學文學部招聘教授、捷克查理士大學客座教授等單位，為教育、學術、文學的傑出學者。

另外，獲美術貢獻獎的孫少英，以畫筆關懷土地，生動描繪南投的人、事、時、地、物，以九二一大地震後，以最擅長的鉛筆素描，寫實記錄下這場世紀大災難景象為壯舉，對美術貢獻卓著。

校方指出，現場將展出柯慶明教授豐富著作、板書、日記及手稿，以筆跡帶領觀眾走入柯教授的思路。並特別設計「九二一傷痕」裝置藝術，引出孫少英老師於災難中的描繪體驗。

國立暨南國際大學校長武東星表示，因為疫情持續緊張，所有到館的訪客都必須經過去年由台達電捐贈的「U＋抑菌艙」高科技紫外線抑菌燈，透過Care222®系列技術做為紫外線抑菌方案，將具備更佳防疫效果，並對於Covid-19有顯著抑菌作用。