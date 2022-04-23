獻水儀式表敬意，祈願疫情退散。圖左為站主任周佑仁及泰籍新住民主持人張郁馨及張妤溱母女。（第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

潑水節活動反應熱烈，主辦單位防疫工作不馬虎。（第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

泰國潑水節是泰國傳統新年，移民署中區事務大隊台中市第二服務站、台中市社會局及弘毓社會福利基金會日前在神岡辦理「人來豐-潑水在豐培」嘉年華，活動精采有異國舞蹈表演和教學、泰國水燈DIY及闖關遊戲，民眾玩得不亦樂乎，更以「獻水式」表達祝福，祈願疫情早日退散。

「獻水式」在泰國是由晚輩以銀盆盛著芳香淨水輕灑在長輩手中，表示對長輩的尊敬並為所犯的過錯表示歉意，長輩會摸一下晚輩額頭給予祝福。這溫馨的獻水儀式由泰國籍新住民張郁馨及女兒妤溱共同主持。

張郁馨表示，在泰國對長者很尊敬，晚輩不可以從長輩面前走過，獻水時還要跪地向長輩致敬，讓現場觀禮的民眾都驚訝不已，原來泰國人對長輩是如此的敬重；更藉此儀式的介紹與進行共同祈願疫情早日結束，回歸正常生活。

台中市第二服務站特別邀請泰國籍新住民講師莊汶樺到場分享泰國潑水節傳統文化，並教導大家製作泰國祈福水燈，參加的新住民家庭都別有興味地聽著泰國的節慶傳統，水燈製作時更是全神貫注，遇到問題頻頻舉手發問，現場熱鬧滾滾。

洪先生帶著越南藉太太一同來參加，他笑著說，「水燈的製作真的很有趣，看到自己完成這麼美麗的作品，很有成就感，期待下次再來參加。」

站主任周佑仁表示，目前台中市新住民約有六萬多人，新二代也有3萬多人，感謝社會局對新住民的用心及弘毓社會福利基金會長期對新住民的協助，還有在地社福夥伴們間的資源運用，健全了新住民的關懷網絡。

此外，潑水節慶活動還有一場「泰好運嘉年 華」將23 日上午 9 點在大甲鐵砧山遊客中心後方舉辦，吸引新住民朋友及民眾前往體驗感受異國文化。