俄烏戰爭將滿2個月，俄羅斯對烏克蘭展開大規模導彈襲擊。軍事專家施孝瑋則表示，俄烏戰爭必須要設停損點，否則繼續打下去，即使烏克蘭最後勝利，整個國家也可能30年都翻不了身。此說法引熱議，不少網友認為，台灣必須引以為戒、小心為上，避戰是最重要的事，否則最慘的是平民百姓。

施孝瑋21日在政論節目《少康戰情室》中表示，俄軍動用滅火轟炸機來運載大型的傳統炸彈，炸彈丟下去以後將引起大規模爆炸，可見俄羅斯進攻亞速鋼鐵廠志在必得，但要付出多少代價沒人知道。

施孝瑋舉二戰期間史達林格勒戰役為例，當年俄軍組織一個師約2萬人，進入戰場後約5天就被德軍消滅，俄軍不斷再丟一個師下去作戰，週而復始，以此戰法把28萬德軍困住，可見俄羅斯打起仗往往不太重視人命。所以這場俄烏戰爭必須趕快設停損點，否則就算烏克蘭最後勝利，國家也恐30年翻不了身。

此說法引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「台灣要小心，不要政治掛帥」、「烽火無情，死的永遠不是政客，台灣須引以為戒」、「這要講給民進黨聽，不要天天挑釁對面，老百姓只想要太平日子」、「好的領導者就要讓國家免於戰爭，不是人民在打仗，他天天在開直播、上電視」、「打仗慘的永遠是底層百姓」。