今本土確診傳上看5千例 指揮中心記者會最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情再創新高，國內今新增4,204例確定病例，分別為4126例本土、78例境外移入(58例為航班落地採檢陽性)。隨著病例數攀升，今國內亦新增11例中、重症個案，其中10人中症、1人中症，重症個案為6旬女子，曾接種3劑疫苗，出現抽搐、低血鈉、敗血症，目前在加護病房治療中。國內累計病例數正式突破5萬人。

今日新增的4126例本土病例，以新北市1563例居多，其他破百縣市為台北市945例，桃園市527例，基隆市219例，台中市171例，花蓮縣138例。其餘則是高雄市98例，宜蘭縣90例，新竹縣57例，雲林縣53例，新竹市及台南市各51例，彰化縣34例，台東縣29例，苗栗縣28例，南投縣26例，屏東縣24例，嘉義市10例，嘉義縣7例，金門縣及連江縣各2例，澎湖縣1例。

至於新增境外移入個案，則分別自越南(2例)，加拿大、泰國、美國及菲律賓(各1例)移入，另72例調查中，入境日介於今年3月23日至4月22日。另今年4月21日公布的境外移入病例案42932，經疫調後改判為本土病例。今年4月22日公布之本土病例案45506、案46453及案47199，經疫調後改判為境外移入病例，分別自印尼、德國及丹麥移入。

隨著病例數激增，國內今日新增11例中、重症個案，其中10人中症、1人中症。指揮官陳時中說，重症個案為6旬女子，曾接種3劑疫苗，出現抽搐、低血鈉、敗血症，目前在加護病房治療中。其餘中症個案中，有6人未打疫苗，多數都有慢性病、心血管疾病。

今日國內累計總病例數突破5萬，達到5萬1298例，其中856人死亡。指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。