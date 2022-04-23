大陸國家統計局22日公佈31省第1季度人均可支配收入，全大陸的居民人均可支配收入為1萬345元（人民幣，下同），比上年名義增長6.3％，扣除價格因素，實際增長5.1％。其中有9個省市已達到破萬水準，當中以上海的2萬2663元穩居榜首，北京則首次突破2萬元關口達到2萬630元。

大陸所謂的居民可支配收入，是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，包括現金收入與實物收入。

根據中新經緯報導，對比今年第1季1萬345元的「國家平均線」，有上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東8省市的人均可支配收入均超過平均水準，而重慶也已邁過1萬元關口達到1萬240元。換句話說，今年第1季大陸有9個省市的人均可支配收入超過1萬元。

另從成長速度來看，西藏、湖北、贵州3省份的第1季人均可支配收入增速加快，名义增速都超過7％。另外福建、四川、安徽、江西、湖南、新疆、重庆、河北、江苏、山东等10省份也在名义增速6.3％以上。