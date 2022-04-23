歌手陳芳語(Kimberley)與交往２年的男友林利豪分手後，把IG上交往以來的親密合照全刪光，正式宣告這段感情劃下句點，不過近來上網路節目時，被問到理想型條件時，卻無預警出櫃，大方公開：「我男女都喜歡」，坦言自己是雙性戀，引起網友熱烈討論。

陳芳語2020年5月認愛從《超級偶像》出道的林利豪，小倆口經常在IG高調放閃，幸福模樣閃瞎大批粉絲，不過分手後已把親密合照刪光，經紀公司表示：「兩人對未來沒有共識，已經在去年12月協議分手，仍不影響在音樂及其他商務合作」，不過日前上網路節目《驚奇脫口秀》時，被問到理想型的條件，她語出驚人表示：「你是指男的還是女的」，讓主持人相當詫異。

隨後主持人表示：「如果你是直的，就說男生，如果不是，就說女生」，只見陳芳語經過一番思考後表示：「我喜歡兩種」，接著還露出笑容比出讚的手勢，強調男生女生都一樣，只是把人的個性放進不同性別的身體裡，強調挑選另一半看的是個性，對於外表已經完全不在意，而她無預警出櫃坦承是雙性戀，還大方吐露自己心聲，率直性格被網友讚翻，陳芳語經紀人23日表示，Kimberley當時受邀上節目，在節目上被主持人詢問到若被女性追求等問題，Kimberley大方表示不排斥任何愛情，強調性別平等，感謝大家關心，也強調分手原因與性向無關。

陳芳語大方公開表示自己是雙性戀。（驚奇玩起來Youtube）

陳芳語4月初舉辦睽違7年的演唱會，還邊唱邊跳飆高音，還大秀rap證明歌唱實力，眼見台下滿滿的觀眾，讓她興奮高喊：「很久沒有站在自己的舞台，太爽了」，也藉著演唱會說出內心話：「現在的我終於可以做自己！公司不會叫我減肥，謝謝支持我的每個人」。