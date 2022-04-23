今天在大聯盟場上天使以3：5不敵金鶯，此戰日本「二刀流」大谷翔平繼續以先發首棒指定打擊上陣，但他此戰表現低迷，總計4打數無安打苦吞3K，打擊率下滑到.220，或許因當家主炮卓奧特(Mike Trout)回歸並排在第2棒，他非常勇於出手揮棒，三振數全都是揮棒落空，此外還製造了雙殺打。

FINAL: Angels 3, Orioles 5 pic.twitter.com/DzLP6vCZB6 — Los Angeles Angels (@Angels) April 23, 2022

天使此戰派出瑞德(Reid Detmers)先發投球，不料他在第2局就失分，首先送出4壞球保送，再連被敲2支一壘安打，直接痛失2分，不過他還是撐到5局結束，總計被敲3安打失2分，送出4次三振、1次保送，自責分率6.57。而在他下場後天使又失分，布瑞德利(Archie Bradley)大爆炸被豪奪3分，天使以0：5大幅落後。

6局下天使總算醒來，游擊手維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)靠犧牲打拿下本場首分，7局他們繼續追分，安森尼阮棟(Anthony Rendon)逮中85.7 mph變化球開轟，一次補進2分，這也是他本季第2轟。第8局維拉斯奎茲先用一壘安打上壘，但隨後大谷擊出要命的雙殺打，結束個人最後一次打擊。

第9局天使努力發動反攻，卓奧特終於跳出來敲安，隨後因金鶯捕手沒將球接好，他趁勢上到二壘，可惜接下來三位打者連續出局，比賽也宣告結束，最後先發投手瑞德吞下敗投，金鶯先發布魯斯辛默曼(Bruce Zimmermann) 奪下本季首勝，目前他的自責分率僅1.20，相當出色。

A two-run shot for Anthony Rendon! pic.twitter.com/JGjWYPuSWz — Los Angeles Angels (@Angels) April 23, 2022

此戰大谷非常低迷，首打席面對變化球揮棒落空、次打席面對85 mph滑球又沒揮中遭三振，第6局連吞2好球後再次鎖定滑球，還是被三振，第8局終於揮到球，但卻形成滾地球，讓金鶯成功策動雙殺，此戰總計4打數無安打，目前打擊率只勝過先發打線中的阮棟、維拉斯奎茲，他們分別是.205和.167。