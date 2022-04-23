OPPO正式在台發布全新Find X系列新機「OPPO Find X5 Pro」，首次搭載了MariSilicon X自研影像NPU晶片登場，能完美駕馭夜拍及逆光的錄影場景，提供「4K超清晰夜景錄影」與「超感HDR攝影」功能，大幅將夜景影片解析度提高4倍，更攜手相機領導品牌哈蘇（Hasselblad）共創色彩調節系統、拍攝模式等創新體驗，搭配經典的哈蘇快門聲與和 「XPAN模式」，可捕捉65:24寬幅照片，更能以兩段式負片預覽畫面呈現早期底片成像模式，復刻哈蘇相機拍攝體驗。

OPPO Find X5 Pro搭載OPPO首款MariSilicon X自研影像NPU晶片，提供4K超清晰夜景錄影，大幅將夜景影片解析度提高4倍，完美駕馭夜拍及逆光的錄影場景。（OPPO提供）

28日前預購OPPO Find X5 Pro並完成登錄，即可享皮克斯《巴斯光年》系列專屬禮盒、OPPO 50W AIRVOOC無線閃充充電器等破萬元好禮。（OPPO提供）

「OPPO Find X5 Pro」配備Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器、5000mAh大電量以及支援最高80W SUPERVOOC超級閃充，定價3萬3990元，將於29日率先於OPPO體驗店、OPPO網路商店及官方指定購物平台開賣，28日前預購並完成登錄，即可享皮克斯《巴斯光年》系列專屬禮盒、OPPO 50W AIRVOOC無線閃充充電器等破萬元好禮。