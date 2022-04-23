地方爭取消疫調 陳時中邀6縣巿首長開會未做結論

衛福部長陳時中23日上午與全國6高風險縣市首長開會，北市府發言人陳智菡表示，市長柯文哲在會中強調，今天諸多討論都須回到一個根本問題，就是中央戰略是什麼？他也具體詢問整體醫療體系量能有多少、社會可容許多少居家隔離、學校停課，先回答這些問題，才能決定後續防疫作為。

陳智菡轉述柯文哲在會中發言指出，今天諸多討論都必須要回到一個根本問題，就是針對爆發的疫情中央戰略是什麼？因為一定要決定戰略，才能制定戰術，才能執行戰鬥。

柯文哲在會中詢問，台灣整體醫療體系量能有多少、社會可容許多少居家隔離、學生停課，先回答這些問題，才能決定後續防疫作為，包含疫調匡列、隔離日程、校園防疫規範。

他說，針對這種會影響國家安全的重大事件，恐怕不是衛福部能獨立決定，必需要提高到國安會層級討論，先決定戰略，衛福部和地方政府才能制訂戰術，然後才是戰鬥，讓各機關執行，以台灣公務員的水準，只要命令明確，執行不會有問題。

今日許多縣市反映確診人數暴增，人力不足難以再做疫調，陳時中並未直接做出結論，而是要把今日各縣市意見帶回參考，柯文哲則發言表示，只要中央戰略清楚，準確告知地方，北市一定使命必達。