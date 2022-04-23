醫院千金脫鞋踩椅遭阻暴走 光腳貼司機臉逼聞「香不香」還問：你的🐢頭乾淨嗎？

台中市楊姓女子19日搭乘計程車，卻光腳踩在後座坐墊與椅背上，遭李姓司機制止後開始出言不遜，竟還對李男嗆聲「你龜頭洗乾淨了嗎？」目前李男仍在考慮是否提告；楊女則被起底在七期住豪宅，鄰居說，她平時待人還算客氣，但情緒起伏大，曾幾次看到她哭著搭電梯。

楊女居住的豪宅每坪單價從35萬元起跳，她住的為2房格局、約20坪左右大小，預估一間要價近千萬元。楊女的鄰居說，平常遇到楊女，她經常都是笑臉迎人，待人不錯，只是情緒起伏較大，有幾次看到她哭著搭電梯；無法想像會發生這樣的事，猜測是不是司機口氣不好才使得她抓狂。

外傳該棟豪宅全棟約有400多戶，其中約近百戶住著特種行業小姐，夜間很熱鬧、常有計程車來來去去，但轄區警方表示，目前仍不清楚楊女住處為哪棟大樓，經詢問附近住戶則表示不清楚、看到進出的人都挺正常的。

這起事件發生在本月19日，楊女搭乘「Tesla model3 多元計程車」，因她搭車後將鞋子脫下，大剌剌光著腳踩在座椅上，又不時踩踏椅背，李男發現後詢問「腳有乾淨嗎？等下還有下一個客人」，楊女小聲答「我人不舒服」，不久就開始情緒激動。

楊女先以用台語問李男「你在跟我嗆聲？」「你對女生也太沒禮貌了吧！」「客人怎麼坐是客人的事啦」。雙方開始起爭執，李男自認防疫期間載客，要求乘客注意清潔衛生並無不妥，不料楊女愈說愈激動，強調「我家裡開醫院的、黑白兩道都很熟」等。警方則強調，目前李男仍未確定是否提告，將待他完成報案程序後再通知楊女到案。