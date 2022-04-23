疫情持續擴大，台北市副市長黃珊珊表示，本土單日新增破萬，很快就會發生，受影響必須居隔或停課的師生比前一天多出上萬人，照這個速度，很快就會全市停課，所以下周一開始，國高中要大規模演練線上教學，以同步線上課程為主，達成停課不停學目標。

黃珊珊昨天在臉書指出，本土＋3766，比前一天多了30％，目前台北市各區平均有1、200例以上，已經超過去年5到7月的疫情高峰，當時居隔人數每天約3500人， 前天已經飆到1萬4254人。​

她表示，昨天高中職以下學校共165校停課，影響師生多達6.1萬，比前一天直接多出上萬，照這個速度，很快就會全市停課，我們必須提前因應危機，下周一開始，國高中要大規模演練線上教學，以同步線上課程為主，達成停課不停學的目標。​

黃珊珊說，區級關懷中心的運作還算順暢，但進線人數比前一天多了1倍，提醒大家，關懷中心主要服務居家檢疫、居家隔離與在家確診者，其他民眾如果對防疫有問題，還是可以打1999，或是其他防疫專線，將量能留給有需要的人。

此外，黃珊珊透露，關於大型活動與小巨蛋展演，目前5月有4場表演取消，1個還在評估中，6月活動則是疫情狀況決定，大部分活動都取消，若要舉辦大型活動，也必須合乎中央規範。