本土確診人數迅速增加，前台大感染科醫師林氏璧表示，現在開始誰確診都不奇怪，要有心理準備自己或身邊的任何人都有可能染疫，大量的輕症Omicron海嘯快來了，但他也說「有點羨慕先確診的人，先從期末考畢業了，」另外確診後若是輕症他直呼恭喜，因為等同於打了很不錯的天然加強針。

林氏璧今（23）日於個人臉書粉專指出，根據疾管署署長周志浩21日在政院報告，以數學模式推估未來本土疫情趨勢，預期月底可能會破萬例，疫情指揮官陳時中也說，依照其他國家僅1至2個月就達高峰，台灣應該也差不多，也有專家估計這波台灣將有20%人口染疫，等同於460萬人染疫，陳時中也直言不無可能。

林氏璧表示，既然已預估會有這麼多人確診，任何人染疫真的沒有什麼，別把確診標籤化、妖魔化，覺得是很不幸的事情，國外明星、運動員及政治人物早在很久之前就確診了，台灣現在開始誰確診也不奇怪，大家也要有心理準備，自己或是身邊任何人都可能感染新冠肺炎。

林氏璧說，對新冠肺炎真的不需要有太大的壓力，打疫苗再加上病毒已弱化，99.5%都是輕症或無症狀，若確診要仔細觀察有沒有轉中重症的跡象，別在發病5天內傳染力最高時傳給別人，主動通知發病前3天和自己有密切接觸的朋友，如果感染後輕症或無症狀康復了，「恭喜你等同於打了很不錯的天然加強針，更有把握可以應對未來再變種後病毒。」

林氏璧坦言，「我還有點羨慕先確診的人，先從期末考畢業了，之後遇到確診者時，應該就不用受匡列隔離10天了吧？」密切接觸者的定義，是否還要堅持清零時的做法隔離10天，他相信這些措施會陸續調整，否則這樣下去，別說民眾受不了，前線衛生人員也要崩潰了。

林氏璧說，大量的輕症Omicron海嘯快來了，其後重症也跑出來後，這些都很容易癱瘓國家公衛系統，呼籲每個人都要對疾病有正確的理解，管理好自己的健康，不要給公衛系統增加負擔。

最後林氏璧說，時間真的不多了，50歲以上或有慢性病，有重症風險因子，但現在連一劑疫苗都沒打的朋友，現在時空環境都不同了，請考慮去打疫苗，在社區大流行下，疫苗可以帶給你的好處，遠大於可能承受的風險。