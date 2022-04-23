納格爾斯曼第一個帶領拜仁的賽季成積仍沒有被肯定（圖片來源︰達志影像）

2021至2022球季的德甲爭標形變得明朗，衛冕的拜仁慕尼黑只要在這周六主場擊敗或打平第2位的多特蒙德，就可歷史性連續10屆贏得德甲冠軍。不過拜仁剛在歐洲冠軍聯賽出局，眾將為了一吐烏氣，自然希望可擊敗多特蒙德提早封王，本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝。

【足球-德甲】[多特蒙德@拜仁慕尼黑][04/24(日) 00:30] [編號 701]

拜仁聯賽30戰有72分，領先第2位多特蒙德9分。由於德甲只餘下4輪的比賽，拜仁只要擊敗多特蒙德，就可提前封王。事實上，即使拜仁本場只是賽和多特蒙德，因兩隊進球數差達到27球之多，其實已等於勝出本賽季聯賽冠軍。

不過拜仁上下絕不會滿足於賽和多特蒙德而稱王，因為在歐洲冠軍聯賽8強出局下，球隊上下備受壓力。除了本賽季上任的少帥 納格爾斯曼 Julian Nagelsmann 遭外界猛烈批評外，更有分析指拜仁是時候考慮換血，讓主力如門將 諾伊爾 Manuel Neuer、前鋒 托馬斯·穆勒 Thomas Müller 等老將從第一線退下。這季聯賽已進了32球的波蘭中鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 更盛傳季後離隊，自然希望可為拜仁贏得聯賽冠軍，有個完美的結局。

多特蒙德落後拜仁9分，但只餘下4場聯賽，其實只是數字上仍有爭標希望。跟拜仁一樣，多特蒙德季後將大變，挪威中鋒 厄林·哈蘭德 Erling Håland 差不多確認加盟英超曼城。要留意是拜仁近年可說是多特蒙德的剋星，各項賽事拜仁已經連續7場擊敗多特蒙德。考慮到拜仁本場只要擊敗多特蒙德便可肯定贏得聯賽冠軍，首選不讓分/拜仁慕尼黑勝。

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派屈克·希克在餘下的4場比賽需多爭取進球（圖片來源︰達志影像）

勒沃庫森為求取得下賽季歐洲冠軍聯賽的參賽資格，在餘下4場聯賽必定全力爭勝。本場對積分榜尾球隊菲爾德，自然以3分為目標，本場首選不讓分/勒沃庫森勝。

【足球-德甲】[勒沃庫森 @ 菲爾德][04/23(六)21:30] [編號 695]

勒沃庫森聯賽30戰15勝7和8負有52分排第4，落後第3的RB萊比錫2分、但也只領先第5位的弗萊堡1分。為了下季歐洲冠軍聯賽的參賽資格，實在不容再失。

本賽季長期位於第3位的勒沃庫森，在上一場聯賽 0:1 敗陣予RB萊比錫，結果將第3位的位置拱手讓予對方。但其實這場敗仗只是勒沃庫森在2022年第3場落敗的聯賽，只要眾球員、特別是聯賽已進了20球的捷克中鋒 派屈克·希克 Patrik Schick 可及時振作，勒沃庫森要擊敗菲爾德不是難事。

相反菲爾德30戰只有17分排榜末第18位，跟第16位的斯圖卡特有11分的距離，跟17位的比勒菲爾德則有9分距離。所以菲爾德這一周無法擊敗勒沃庫森的話，基本上已肯定降級。不過菲爾德已經聯賽8場不勝，要擊敗勒沃庫森實在不太有可能，所以本場首選不讓分/勒沃庫森勝。如果希望賠率更理想的話，甚至可考慮讓分/勒沃庫森勝。

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