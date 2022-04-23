《反骨男孩》成員艾瑞絲（本名：盧昕妤）先前從電競實況主走紅，之後投身Youtuber界成為《反骨男孩》的一員，有雙超大電眼和甜美臉蛋的她，在網上擁有不少粉絲，而她也常不吝分享美照，近日她曬出自己拍攝的照片，只見她穿著皮製內衣褲，性感程度破表。

艾瑞絲上傳了一組圖片，畫面中她置身在梵谷的畫作《星夜》之中，背景布置的浪漫唯美，恍如走進畫中世界，艾瑞絲身上穿著皮製的內衣褲，整體設計偏向暗黑風格，給人危險又火辣的形象，腿上的網襪增添情趣，趴在地上雙眼無辜地看向鏡頭，另一張則是橫躺在鏡頭前，指尖觸碰網襪的蕾絲，表情撩人。她配文提到身上衣服是在荷蘭紅燈區買的皮內衣褲，難怪設計如此讓人血脈賁張，不過艾瑞絲後來補充說明「是戴群芳老師去荷蘭買的，我沒去過荷蘭啦！」，意指是攝影師去荷蘭時買的，不是她本人的收藏。

由於拍攝背景實在太美了，讓人好奇是不是新的拍照打卡地點，艾瑞絲也揭密拍攝地點其實就在家中，「拍攝地點就在戴群芳老師家，她將房間布置得很迷幻」，見反響熱烈，艾瑞絲打鐵趁熱又分享另外兩張照片，只見她雙腿交叉露出潔白腿根，一雙美腿在黑色網襪的襯托下讓人想入非非，另一張照片更是躺下翹起美腿調整網襪，畫面辣到粉絲受不了。

網友們熱烈回應「好重口味啊！我喜歡」、「辣得要命」、「好美又性感」、「也太好看 直接美翻天」、「挺美的！藝術感十足」