台中市體育總會龍獅運動委員會主任委員李旻修父親李金水生告別式，23日在台中市殯儀館舉辦，大批警力針對黑衣人攔查，防制幫派滋事。（民眾提供／盧金足台中傳真）

包括天道盟盟主綽號「鐵霸」的曾盈富等人，出席台中市體育總會龍獅運動委員會主任委員李旻修父親李金水生告別式，現場約300多名親友到場致意。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市體育總會龍獅運動委員會主任委員李旻修父親李金水日前過世，家屬23日在台中市殯儀館舉辦告別式，現場約300多名親友到場致意，台中市府警察局動員包括市警局刑警大隊、保安大隊及所轄第二分局等60名優勢警力到場維持秩序，經查並無相關到場致意人員有違法情事，公祭順利落幕。

李旻修今日為父親李金水在台中殯儀館舉辦隆重告別式，由於李旻修除了投身龍獅運動，還有身兼天道盟鷹中會會長的背景，道上朋友眾多，天道盟盟主綽號「鐵霸」的曾盈富親自到台中出席公祭，現場約300多名親友到場致意。

這場告別式上午在台中市殯儀館景福廳陸續舉行家祭、公祭，場面隆重盛大，台中政府警察局出動包括保安大隊特勤中隊、刑警大隊、第二分局等近百名警力在告別式會場入出口及周遭路口執行路檢、蒐證等防制勤務，現場並全程蒐證，以避免事端發生。

警第二分局分局長陳家銘指出，警方除維持交通順暢及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子，依法逐一攔檢盤查，以優勢警力防止發生暴力衝突，絕不容許有黑道或幫派份子趁隙擾亂社會秩序。