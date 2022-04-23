台鐵工會將在5月1日休假，民眾如何搭車？引發議論，行政院長蘇貞昌23日說，台鐵需要改革，合乎社會的期待，呼籲台鐵員工放開心胸，迎向改革，迎回台鐵榮譽，而不是與自己的衣食父母作對，造成不方便為訴求；另外針對台灣防疫，蘇貞昌說，很有信心和成績，也做足準備。

蘇貞昌說，百年的臺鐵，為台灣的公眾運輸、旅客服務做到很好的成績；不過，最近所連續發生的重大車禍，受難家屬的痛苦呼籲，整個社會的期待，台鐵已經不能再僵化下去，非改革、非公司化，不能進行相對應的措施，符合社會的期待。

蘇貞昌指出，政府已經提出承諾跟保證，台鐵的員工絕不會受到福利、薪資種種方面既有權利的影響，但也請放開心胸，迎向改革，贏回台鐵往年的榮譽，讓台鐵員工走路有風，而不是與自己的衣食父母臺鐵的乘客作對，要造成他們的不方便，作為自己的訴求，這樣更不會獲得乘客的諒解、社會的支持。

蘇貞昌表示，政府非常誠意地要和臺鐵員工一起改革台鐵、活化運作，讓台鐵絕對要更安全、更好的服務，才能迎合更新的時代要求，以及民眾更高的期待。希望臺鐵員工能夠諒解，能夠支持大步地迎向改革，政府絕對真心誠意地來做，社會也這樣期待，受難家屬也這樣要求，大家一起來支持臺鐵改革，台鐵一定會重新建立往日的榮光。

另外針對防疫，蘇貞昌說，逐步開放國門，難免就會有境外確診入境，國內的確診數會增加。幸好，這一次的病毒，絕大部分99.5％都是輕症、無症狀，所以從經驗裡面，逐步來應對，不會像上海這樣的封城，但也不會要立刻脫掉口罩，不做防疫措施。