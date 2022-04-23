指揮中心昨表示，日前已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，近期已逾18萬人份藥物抵台。國民黨認為，近日感染人數爆增，關鍵3至5天內投藥Paxlovid，已是全球治療趨勢，衛福部長陳時中準備好了嗎？

國民黨今表示，WHO近日表示，在現有的新冠治療藥物中，Paxlovid是迄今為止最有效的一款，Paxlovid臨床試驗結果也顯示，該藥物將住院風險降低了85％。全球醫藥專家均指出，輝瑞口服藥Paxlovid已被證明可以顯著減少住院及死亡，並可在家中服用，符合在宅隔離治療 COVID-19 的方式，並能減輕醫療保健與醫院系統所面臨的重大壓力。

國民黨認為，陳時中、蔡英文決定開放與疫情共存，就必須購足全球公認最優質的抗病毒藥物，特別是輝瑞口服藥Paxlovid，並在感染者症狀出現後 5 天內，立即給藥，可以有效避免病人轉重症及死亡的風險，還可降低感染後的身體苦痛。

此外，國民黨稱，政府應授權各級醫療院所監督病人自己執行快篩，若呈現陽性，應特別針對50歲以上或具有高風險慢性疾病、嚴重疾病者、免疫缺乏者等，立即在醫師指示下投用口服藥Paxlovid。模式可參考行之有年的流感季節Tamiflu克流感給藥方案，只是將Paxloid優先適用在上開族群。