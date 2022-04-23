南部科學園區管理局23日舉辦「2022運動在南科」活動，第5度邀請羽球「世界球后」戴資穎參加友誼賽。（劉秀芬攝）

南部科學園區管理局23日舉辦「2022運動在南科」活動，第5度邀請羽球「世界球后」戴資穎參加友誼賽。（劉秀芬攝）

南部科學園區管理局23日舉辦「2022運動在南科」活動，第5度邀請羽球「世界球后」戴資穎參加友誼賽。（劉秀芬攝）

南部科學園區管理局23日舉辦「2022運動在南科」活動，第5度邀請羽球「世界球后」戴資穎參加友誼賽，今年比賽採3對3制，由南科盃羽球賽前4名隊伍共派5人參加，與戴資穎組隊對賽，過程中南科隊拉拉隊氣勢不輸小戴球迷，兩隊分數一度接近，最後比數為31比24，由小戴隊小勝。

雖然疫情升溫，2022運動在南科活動仍排除萬難舉行，23日早上由台南市長黃偉哲、科技部長吳政忠、南科管理局長蘇振綱、戴資穎、南科企業代表及立委郭國文等人共同揭開活動儀式。

黃偉哲表示，2022運動在南科的活動再度舉辦，除走出健康外，最高興的是能夠看到羽球世界球后戴資穎的身影，小戴是一個健康正向的形象，期盼市民朋友走出健康，做好防疫工作，接種疫苗，平安過防疫生活。

配合活動穿著全套運動服的吳政忠則說，2年來新冠肺炎疫情蔓延，但南科去年營業額仍破兆，是靠大家守住，南科員工第1劑疫苗注射率超過99％，第2劑超過90％，希望第3劑還沒接種的人也趕快去打。

南科管理局表示，運動在南科今年已邁入第5年，透過球賽及健走等多元活動，希望園區員工走出戶外，運動健身，盡情紓解工作上的壓力。除了健走活動，園區也安排了舞台表演、活力園遊會、企業徵才專區，吸引園區員工攜家帶眷同樂。

戴資穎羽球友誼賽入場票年年搶手，今年配合防疫，只開放400個名額，且須持已施打3劑疫苗證明才能入場，場外搭設戶外電視牆進行實況轉播，無法進場民眾也在外同步欣賞。