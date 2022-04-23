本土確診案例不斷飆高，快篩試劑需求大增，民眾反應買不到。行政院官員昨(22日)表示，24日前可望鋪貨123.5萬劑至全國各通路。相關消息曝光後，引發網友關注，有人認為「等著看一堆人去搶，實名制還不趕快實行」、「根本買不到，是在和囤貨的賣家告知嗎？」

政院官員昨說，不論是國內生產或進口的快篩試劑，周末可望鋪貨123.5萬劑，稍微紓解市面需求。至於快篩實名制主要供應一般民眾需求，居家隔離者、居家照護者等使用快篩試劑需求，依然由地方政府提供。快篩實名制預計5月初啟動，民眾每月持健保卡可購買一盒5劑的快篩試劑，每劑價格約100元。

快篩試劑近期成網友關注話題，鋪貨消息曝光後，不少網友在《Yahoo新聞》相關報導底下留言討論，有超過百則留言，有人就說「都要共存了篩有什麼意義嗎？指揮官叫大家正常生活不是嗎？」「為何不是政府免費提供？要自己花錢買有些人乾脆就不篩了」、「快篩真的要快點鋪貨讓民眾方便購買啊」、「不要轉移焦點，最重要的是口服藥和BNT成人及兒童苗呢？篩出沒藥有鳥用？」「要大家搶就是了是嗎？排隊排好排滿」、「超前布局就是：發生了，才開始動作」、「太少太慢了，加快速度行嗎？」