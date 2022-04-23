台南1名家長在臉書社團「爆怨2公社」貼文指出，因收到簡訊通知小孩與確診者同校車，須居家隔離，老師於是請家長盡快去居住地衛生所報到拿居隔單，卻遭衛生所冷回「有這麼急嗎？」家長也質疑，「我在想，是不是就是這樣，台灣才短短幾天就變成那麼嚴重。」文章po出後，引發不少網友討論。

台南市衛生局今天也表達歉意，指因通知時間緊迫，空白居隔書沒備好，所以先提供快篩試劑給家長，請家長改天再來簽居家隔離通知書，雙方溝通時「1個較忙、1個較急」，言語有所誤解。

該名家長上網發文提到，學校老師們得知承辦人員反應也感到傻眼，這名家長說，「學校是很負責任，因為第一時間就通報，而且處理的很好，只是衛生所的態度，怎麼會那麼消極？」家長還說，經過這次經驗，讓她忍不住質疑「我在想，是不是就是這樣，台灣才短短幾天就變成那麼嚴重。」

衛生局今天中午回應，感謝家長配合防疫工作，一接到簡訊通知就迅速到衛生所接洽，但衛生局也解釋，因時間緊迫，空白居隔書當時仍沒有備好，所以衛生所人員先提供快篩試劑給家長，請家長改天再來簽居家隔離通知書就好，但這名家長相當積極，先到學校所在地衛生所拿隔離通知書填寫完，帶到居住地衛生所，讓衛生所人員核章，也有完成居家隔離通知書作業。

隨著確診人數增加，台南市衛生局表示，今起將強烈要求衞生所對文件準備的要求，由於成人的家隔離通知書目前已可使用電子通知，未成年隔離通知書仍需家長簽名，面對大量學童確診、隔離，衛生局會再與中央商議，如何不造成家長困擾同時也能減少同仁負擔。

衛生局也重申，如與確診者密切接觸後，只要當下是健康的，最重要的事是戴好口罩、做好隔離措施，篩檢、行政作業就請耐心等候衛生局、衛生所通知、安排，如有身體不舒服，可以馬上打台南市防疫專線2880180。