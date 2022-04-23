國民黨立委江啟臣今（23）日南下高雄為左楠區議員參選人白喬茵助選，談到近日中央拋出「以篩代隔」，江啟臣怒批，指揮中心、中央政府的防疫政策跟指引，跟不上疫情的發展狀況，思維沒跟上國際，才導致「本來應該超前部署變成落後」，尤其現在政府沒有一個非常明確、一致標準的指引，這才是讓人民擔憂、無所適從的地方。

江啟臣表示，指揮中心遲遲不敢宣布很明確新的政策是什麼，只宣示了大方向，只說希望人民恢復正常生活，問題是大家也想恢復正常生活，但現在每天被居隔的人這麼多，當居隔人數達到幾十萬、數百萬，試問正常生活在哪裡？

江啟臣痛批，指揮中心、中央政府的防疫政策跟指引，跟不上整個疫情的發展狀況，這些思維沒跟上國際，才導致本來應該超前部署變成落後，現在能期待的是希望政府趕快跟上，所以「以篩代隔」也好，或其他指引要趕快出來。

江啟臣也提到，現在最嚴重問題是，政府在說「以篩代隔」，但大家卻擔心三劑不夠，這點凸顯當初政府沒做好準備，要大家回復正常生活，卻又無法真正恢復生活。

他舉今早到健身房與白喬茵一同運動為例，健身房也一樣要三劑才能進去，但未來人民到底要以三劑作為證明，或以快篩的結果，當成能否正常工作、生活的證明，現在政府都沒有非常明確及一致標準指引，這才是人民擔憂與無所適從的地方。