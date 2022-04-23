運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖的底線，每個生肖的容忍程度各不相同，像是屬鼠無法忍耐有人裝神弄鬼、屬蛇討厭有人裝熟，屬猴人用存錢來建立安全感，若有人欠錢不還就會徹底激怒他們。

▍生肖鼠

屬鼠人集聰慧與勤勞於一身，所以很容易成就大事。他們在社會上左右逢源，到哪都吃香。他們心思細膩，有些多疑，又有超強的好奇心，所以千萬不要在屬鼠人面前裝神弄鬼、說悄悄話，他們會懷疑你，或是挖出你的秘密。

▍生肖牛

屬牛人看起來很和藹，非常好相處，其實他們內心極度敏感，不要談論他們的私生活，他們覺得侵犯隱私是非常不尊重的行為，屬牛人的忍讓、寬容都有極限，千萬不要挑戰。

▍生肖虎

屬虎人很大方，彷彿什麼都不在意，其實他們也有忌諱的事情，那就是別人在背後討論自己。在屬虎人眼中，有什麼事都當面說清楚的人是君子，他們願意和這樣的人來往，並會真心相待。

▍生肖兔

屬兔人性格溫和，相處起來很舒服，屬兔女知書達理，屬兔男謙謙有禮，是十二生肖中性格是最好的。但他們太過於敏感了，很容易想太多，所以別做讓他們誤會的事情，很容易解釋不清，更不要傷害他們。

▍生肖龍

屬龍人野心很大，看起來高深莫測，有著大人物的風範。他們有膽識，但有時候太自滿，覺得自己很了不起，如果有人否定他們的成果或是付出，他們就會記恨一輩子。

▍生肖蛇

屬蛇人冷靜睿智，不喜歡熱鬧，討厭吵雜的環境，習慣與人保持距離，如果不顧他們的感受，自顧自的裝熟，會激起他們強烈的防備心，讓他們動起遠離的念頭。

▍生肖馬

屬馬人熱情奔放，做事不服輸，喜歡自由，不喜歡被束縛，相處時要給他們足夠的空間，如果總是管著他們，他們會覺得喘不過氣，甚至想要逃離。

▍生肖羊

屬羊人性格溫順，頭腦聰明，喜歡幫助人，在職場中人緣好，他們有時候很固執，但也常常因為堅持而取得成功。屬羊人決定好的事，不會輕易改變，所以不要試圖說服他們放棄原則。

▍生肖猴

屬猴人八面玲瓏，賺得多、花得少，他們內心缺乏安全感，所以會用錢來堆砌自己的安全感，大部分的錢都存起來了。如果有人跟他們借錢，還款卻拖拖拉拉，雖然他們嘴上不會催，但是內心裡還是會非常不爽。

▍生肖雞

屬雞人很注重人際關係，他們很擅長攻心術，口才非常好。他們最討厭與人對談時，對方答非所問，或咄咄逼人，屬雞人產生超強的戒備心，甚至與對方一刀兩斷。

▍生肖狗

屬狗人機靈可愛，勤學好問，而且為人坦誠大方，非常值得深交。他們對朋友講義氣，真心待人，容易把任何人當作摯友，所以最討厭被欺騙和隱瞞，也無法忍受有人說朋友的壞話。

▍生肖豬

屬豬人樂觀善良，他們對家庭負責，孝敬長輩，對於兒女教育也很講究。屬豬人把家庭看得很重，一旦家人之間有摩擦，他們會手足無措，所以不要輕易插手他們家庭成員之間的事情，小心捲入是非。

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