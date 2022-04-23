北市松山慈祐宮23日舉辦「天上聖母1063年聖誕三獻大典」，並在活動中進行捐贈北市消防局高頂救護車1輛及小型水箱消防車1輛儀式，由消防局長吳俊鴻代表頒贈感謝狀。

消防局表示，松山慈祐宮為北市極負盛名的廟宇，平時秉持著「天上聖母」慈悲為懷、救世濟民的精神，歷年來已捐贈北市21輛救護車、1輛水箱消防車及各式救災救護器材，讓消防弟兄執行各種災害搶救任務與緊急救護工作，可以無後顧之憂的持續進步與突破。今年松山慈祐宮特別再集合善款，捐贈高頂救護車1輛及小型水箱消防車1輛予消防局運用，局長吳俊鴻特別表達衷心的感謝。

消防局自1999年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已救活1315位到院前心肺功能停止患者(OHCA)且康復出院，去年計有107位OHCA患者康復出院。消防局將善用高頂救護車、小型水箱消防車及各式裝備器材，繼續拯溺救難。