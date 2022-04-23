獲得國際地科奧林匹亞金牌的曾映舫，將進入台大物理系，繼續探究科學知識的本質。(康橋提供／李侑珊台北傳真)

位於新北市新店區的康橋國際學校秀岡校區，以優質的校園環境和雙語教育著稱，也是國內極少數同時開辦IB國際文憑課程與美國AP課程的中學，每年有超過200位學生申請國外大學，近九成學生錄取美國前60名或世界前百名大學，兩成學生錄取美國前30的名校，除了哈佛、哥倫比亞、耶魯、賓州、達特茅斯、康乃爾、西北、萊斯等長春藤或同等級名校都已有多位康橋的學生外，今年更獲得普林斯頓大學、史丹佛大學及牛津大學等名校的青睞，可說是世界名校的跳板。

從幼兒園開始就讀康橋的江昀叡表示，在康橋這個特別開放且多元的環境裡，讓他可以深具中英文雙語能力，同時體驗開闊的世界、無涯的學海。昀叡也認為學習上「培養自律的習慣是最重要的事情」，更強調「求學生涯必須兼顧興趣、展現多元特質，讓自己有舒壓管道，才能讓身心更健康、走的更穩建。」

兩年前看著疫情嚴重影響全世界的當下，他思考著17歲的自己能做些什麼？喜歡化學的他決定投入醫藥化學，期待自己未來有能力和世界最頂尖的團隊一起參與各式疫苗與口服藥的研發，共同對抗病毒。而今也如願申請上美國前十大的西北大學，朝著目標邁進。

12年級的學生會長陳宣陵，不僅學業成績優異，也擁有許多才華，在模擬聯合國等多個社團綻放光芒，是校內風雲人物。從小喜愛天文領域的他很早就立定志向往航太科技領域發展，曾入選國際地理奧林匹亞競賽國手及地科奧林匹亞競賽選訓營，各方面都很突出的表現，讓他成為康橋首位獲得史丹佛大學錄取的學生。他特別感謝擔任學生會長期間，只要想得出妥善計畫也能堅定執行，學校就會給他們堅實的支援，讓他在帶領學生會辦理各種活動的過程中，思慮更縝密，更有恆心毅力完成任務。他也興奮的表示「已經可以想像自己的大學生活可以有多充實了，也將更加積極地去學習航太相關的知識。」

另一位創造康橋歷史的顧青雲同學，是鋼琴獨奏比賽的常勝軍，是學校成立西洋棋社團的推手，更是國際經濟學奧林匹亞銀牌得主。學藝、琴藝、棋藝兼備的他，今年一舉獲得美國普林斯頓大學、康乃爾大學、密西根大學和英國牛津大學的入學許可，令人驚艷！他認為康橋開放包容的學習氛圍與豐富資源，是涵養成長的重要輔助之一，提供自由發揮的空間，讓他能盡情地探索個人興趣，與此同時，他還遇上了許多志同道合的同學，相伴前行。他也期勉學弟妹，「及早多元探索興趣，並在找到了之後，持之以恆」。

不僅國外升學成績亮眼，康橋在國內升學方面也能讓學生激發潛能，高二時獲得國際地球科學奧林匹亞金牌的曾映舫同學，也因此獲保送進入台大物理系。從國中開始就讀康橋的映舫，一直以來都具有豐富的好奇心和對知識追求鍥而不捨的動力與拼勁！映舫發現不論是在國手選訓營還是在國際競賽中，他都比別人更習慣做口頭發表，也更知道怎麼去做簡報跟呈現，他認為「這是在康橋學到的最特別的地方，因為我們從國中開始就有很多分組討論跟上台演說的經驗。」

秀岡校區校長徐文淞表示，康橋的理念是國際、創新、多元、適性，不僅提供國內外多軌升學輔導，更重視每個孩子的天賦潛能，學校努力搭建各種舞台，提供資源，幫助學生盡早摸索出自己的興趣專長，並且勇敢追求夢想，這也正符合國內新課綱的精神，也順應國際教育潮流。