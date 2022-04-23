本土疫情延燒，民眾防疫意識再起，Yahoo奇摩購物公布防疫物資、民生必備用品熱銷雙排行榜，防疫物資中，口罩持續佔據近期熱銷冠軍，其次是方便攜帶的

酒精以及通勤必備的防護面罩分居排行榜第2與第3名；民生必需品方面，方便食用的麵條、冷凍食品、常溫保存的保久乳及沖泡飲品，霸佔熱銷排行榜前3名，網站也設有防疫新生活專區，協助消費者做好準備。

為讓消費者一次備齊物資，Yahoo奇摩購物分享「321防疫網購撇步」口訣，即3品類、2週量、1站式購足，建議消費者鎖定重點品類來檢視家中存貨並定期定量一站購足。

首先，檢視家中3大品類包括「防疫物資」、「民生必需品」、「保健食品」是否齊備；其次，存貨量須參考家中人口與使用習慣，以長期保存擺放的冷凍食品為例，可考量家中自煮次數與人數，還有儲藏空間大小，最多可估算2週份量定期補充購買，同時須留意保存期限；最後，為了周全備齊所有必需物資也避免外出接觸風險，可於電商平台防疫專區1站購足，不僅省時省力，還有免運費等優惠。