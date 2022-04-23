國民黨高市左楠區市議員初選，下月將由5名新人搶1席。參與初選的國民黨發言人白喬茵今（23）日特地找來立委江啟臣上健身房，一起強健身心。（柯宗緯攝）

國民黨高市左楠區市議員初選，下月將由5名新人搶1席。參與初選的國民黨發言人白喬茵今（23）日特地找來立委江啟臣上健身房，一起強健身心。（柯宗緯攝）

國民黨高市左楠區市議員初選下月登場，5名新人將搶1席。參與初選的國民黨發言人白喬茵今（23）日特地找來立委江啟臣上健身房，一起強健身心，不過談到國民黨高雄市長人選懸而未定，白喬茵力推江啟臣「你要不要考慮一下當高雄母雞？」，江苦笑直說「別挖坑給我跳」。

白喬茵認為，國民黨高雄市長人選沒這麼急，好的人選是找出來的，不是急出來的；以民進黨來說，現在市長候選人也只叫得出 台南、高雄、屏東，其他中北部民進黨也沒提出人選，還沒急著翻牌，因此國民黨也不急著出牌。

白喬茵還逗趣看了一旁的江啟臣說，「你要不要考慮一下當高雄母雞」江啟臣急忙說，「別挖坑給我跳，今天是媽祖生，我是來替女神輔選」，他可以理解基層、議員參選人的焦慮，希望趕快有母雞，相信黨中央有自己的考量，希望最後能讓國民黨能贏得年底的高雄市長，這是大家要努力的方向。

江啟臣今一大早就陪同白喬茵到市場掃街，隨後轉往健身房開直播運動，一邊運動一邊進行「快問快答」遊戲。身為「前海龍蛙兵」的江啟臣笑說，不是只有選舉這段時間需要體力，選上更需要腦力、體力，也希望白喬茵能成功出線，順利進入議會問政。