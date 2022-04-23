呼應4月22日世界地球日，財團法人台灣能源與環境發展協會，在有「城市之肺」稱號的台中秋紅谷舉辦「蓋婭日『永續公益、氧好地球－讓地球溫度下降X℃』誓師活動，現場並以直播方式邀產官學界參與，盼透過實際的行動，呼籲企業落實低碳轉型、具體實踐節能減碳。

「世界地球日」活動已獲世界140多國、超過2億人的支持，主辦單位指出，呼應今年聯合國世界地球日主題，特別呼籲企業落實低碳轉型、政府能制定永續政策與法令、人民透過選擇展現對環境友善與具體實踐減碳行動三大目標，與會者並共同簽署立約。

國立勤益科技大學講座教授翁國亮指出，目前全球最嚴重的問題是氣候變遷，其主要造成原因包括人類的行為活動，大家排熱讓地球溫度持續上升，其中家家戶戶裝設的冷氣就是一大關鍵，尤其以護國神山台積電來說，其製程更需要使用大量空調設施。

翁國亮說，他身為冷凍空調專家，早年也發現此問題，因此研發「TEAX氧好機」，其可在「ESG」（環境Environmental、社會Social、與治理Governance）目標中協助平衡地球熱能、讓大氣自淨，達到室內外環境的減熱、減碳，又兼具節能效益。

主辦單位也強調，透過活動號召，將以捐贈全台弱勢社福公益團體成員的方式，讓大家共享優化健康、節能降溫。