員林市長游振雄表示，目前油桐花開約5成，公所這兩天也在秘境規畫一連串活動，歡迎民眾利用周末時間到藤山步道賞花。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

每年4至5月是油桐花盛開季節，彰化縣員林市藤山步道的油桐花秘境的油桐花盛開，昨日深夜強降雨打落不少油桐花，撲滿整個藤山步道形成花毯，相當浪漫，員林市長游振雄表示，目前油桐花開約5成，公所這兩天也在秘境規畫一連串活動，歡迎民眾利用周末時間到藤山步道賞花。

23、24日員林公所在藤山步道舉辦「2022花現員林·有閒來尞-桐花小旅行」，民眾除了賞花放鬆外，還有精彩的表演與DIY體驗，公所也安排時農講座、大小朋友喜愛的闖關活動，還有專業老師地點生態導覽，民眾可以搭乘幸福吧是到藤山賞花。

員林市長游振雄表示，藤山步道近年是中部地區登山健行愛好者最喜愛的健行步道之一，來回全長4公里，難度不高，也因為吸引許多遊客到訪，因此公所近年也向縣府、參山處等單位爭取經費，建置LED路燈，五星級友善廁所等，提供更友善安全的健行場域。

游振雄說，近年投入不少經費建設硬體設施外，也規劃可以讓消費者購買到健康在地農產品的藤山市集，販售各式各樣員林優質農特產，特色小吃，未來還要建置兒童寵物公園，預計今年能夠完工，要讓藤山步道變成不一樣的員林後花園。