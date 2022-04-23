4月23日是聯合國所訂的「世界閱讀日」，台慶不動產根據內政部實價登錄，盤點六都具建築特色、內外美觀的圖書館，觀察近年周邊1公里內、屋齡2年以上的中古屋交易量及平均單價，「高雄市立圖書館總館」(高雄總圖)周邊住宅交易量最受歡迎，以458件一舉拔得頭籌，排名第二是「台中國立公共資訊圖書館」(台中國資圖)的386件，第三名則是「台北市立圖書館北投分館(北投圖書館)」的337件。進一步觀察交易量前三名的住宅單價，發現「高雄總圖」、「台中國資圖」目前平均單價尚可見到1字頭房價，吸引想就近走入書中黃金屋的民眾。

2015年開幕即成為超人氣美拍地標的「高雄總圖」，以罕見的懸吊式結構設計，結合節能的綠建築標準，將「館中有樹、樹中有館」具現化於建築體內，打造人與環境共生的閱讀空間，獲得國內外獎項肯定。台慶不動產新灣區R8捷運加盟店店東林進欽表示，以屋齡20年以上的中古大樓、華廈、國宅來說，依格局、樓層、棟別等條件單價會有所不同，普遍總價約落在800到1,500萬元間可入手，受在地首購族青睞。有些主打中坪數的新成屋，如「名發晶閣」、「福懋悅然」，總價落在2,500到3,000萬元左右，換屋族詢問度高。周邊也不乏大坪數豪宅大樓建案，每坪單價4字頭起跳，甚至高樓層、有海景的戶別每坪突破60萬大關。

被譽為「此生必去1001所圖書館」、「全球八大獨特圖書館」之一的「台中國資圖」，外觀以流線造型作為河流意象，象徵乘載無限知識之流，館內以「Outside-in」的設計概念，營造出寬敞明亮、具現代感的空間，從阿公阿嬤到學齡前兒童都能來這裡汲取知識。台慶不動產彰銀謙樂加盟店店東吳泓諭指出，在中古屋方面，以屋齡20年上下的3房大樓產品受家庭客青睞，總價在900萬至1,200萬元左右可輕鬆成家；2房房型則是許多年輕小資族、新婚夫妻最愛，總價約700萬至800萬元。