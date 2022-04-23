韓國超人氣女團 Red Velvet 甫推出新專輯《Feel My Rhythm》，受到熱烈迴響，其中團員們的鮮艷色系上衣、短版迷你裙以及復古低腰喇叭褲的「Y2K」風格的時尚造型，都很值得參考。

Red Velvet近期回歸，大量運用義大利時尚品牌BLUMARINE打造甜辣Y2K風格。（翻攝自Red Velvet官方IG帳號）

BLUMARINE蛇紋印花雪紡上衣 ，3萬7800元。（BLUMARINE提供）

說到Y2K合適的精品品牌，義大利時尚品牌BLUMARINE絕對榜上有名，Red velvet近期大量運用該牌單品，以《Feel My Rhythm》末放舞台為例。團員五人緊抓Y2K高強度色彩的重點，以亮粉色、海藍色為主軸，挑選小露纖腰的低腰褲、迷你裙以及Crop Top等單品，呈現青春洋溢又不失性感的造型，其中作為顏值擔當的Irene，以BLUMARINE蛇紋雪紡抓皺短版上衣，呈現出甜美混搭狂野的風格，也正是近期韓流女團帶動的「甜辣」風格，最佳典範之一。

Red Velvet人氣成員Yeri，以Ralph Lauren粉色針織修身上衣，搭配漸層牛仔喇叭褲，展現甜美帥氣面貌，適合初嘗試Y2K風格的人做參考。（翻攝自Yeri IG）

Red Velvet人氣成員Yeri，以BLUMARINE蝴蝶雪紡上衣，內搭短版白Ｔ，展現清新甜美風格，適合初嘗試Y2K風格的人做參考。（翻攝自Yeri IG）

BLUMARINE蝴蝶雪紡綁帶上衣 ，2萬4800元。（BLUMARINE提供）

較為害羞不敢露太多的朋友們，則可參考人氣成員Yeri的私服穿搭，私下走較為保守路線的她，日前以Ralph Lauren粉色針織修身上衣，搭配漸層牛仔喇叭褲，手拿粉色的BURBERRY LOLA包展現甜美風範。

在另則貼文中以BLUMARINE鵝黃色蝴蝶雪紡上衣，內搭韓國設計師品牌內搭白色T-shirt短版白色T-shirt，使整體造型保有雪紡柔美氣質，但也不會露太多肌膚，適合初嘗試Y2K的人做參考。概括團員們近期的穿搭，欲嘗試Y2K風格的消費者，可多挑選如亮色系上衣、短版上身、復古低腰、迷你裙等單品，在材質方面則可參考選用雪紡、紗質等具柔美氣質的單品，營造型感成熟的魅力，在夏季還可具備一點防曬功能。