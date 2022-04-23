市長盧秀燕今前往梧棲永天宮參拜。（陳淑娥攝）

「3月迎媽祖」是形容台灣人對媽祖信仰的崇拜熱忱，23日是農曆3月23日「媽祖生」，每逢農曆3月媽祖生日前後，全台上千座媽祖廟紛紛舉行慶典為媽祖祝壽。台中市長盧秀燕今前往梧棲永天宮參拜，同時頒贈「保境佑民」匾額誌慶，感謝廟方長年對地方的貢獻，並祈求永天宮天上聖母庇佑地方國泰民安、風調雨順、人民身心健康。

盧秀燕表示，永天宮主祀天上聖母，是當地重要的信仰中心，感謝主任委員謝咏霖帶領團隊為原年久失修的廟宇進行重建，今日特別頒贈「保境佑民」匾額，希望讓地方看見媽祖的慈悲及神威；近期疫情升溫，相信媽祖會保佑國泰民安，也提醒市民落實防疫別輕忽；另今日是媽祖的生日，祈佑媽祖保濟安明，祝福地方人民身心健康。

民政局長吳世瑋指出，永天宮是鴨母寮地區主要的信仰中心，1937年落成，1980年因廟宇年久失修，經地方信眾倡議重建，於同年10月舉行破土儀式，同時拆除舊廟，民國2014年又因海砂蓋廟岌岌可危，再次重建歷經7年之久，於去年重建完成。相信永天宮將持續庇佑地方，提供民眾更優質的參拜場域，並感謝永天宮積極配合市府各項宗教及防疫政策，期盼持續發揮穩定社會的祥和力量。

民政局說明，市府團隊積極推動梧棲區各項建設，包括打造海線地區第一棟社宅「梧棲三民好宅」，落實居住正義；推動安良港排水整治工程，確保防洪功能無虞，保障民眾生命財產安全；為提供更好教學環境，進行梧棲中正國小信義樓重建、幼兒園新建，同時提升公幼供給量；並興整建聯合里活動中心，提供市民多元且優質的休憩空間，逐步帶動地方發展，打造更友善、宜居的幸福城市。

今日活動包括市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀及王立任、梧棲區長溫國宏、梧棲區農會總幹事王秝毅、永天宮主委謝咏霖、市政顧問張心祐、永寧里長李皆得、永安里長陳真龍、興農里長陳起益等人均到場參加。