曼城餘下的6場聯賽全勝便可封王（圖片來源︰達志影像）

曼城要贏得本季英超冠軍，只要在餘下的6場聯賽全勝便不用理會利物浦的狀況。球隊本周六對上幾乎確定降級的沃特福德應可輕取對手，首選讓分/曼城勝。

【足球-英超】[沃特福德 @ 曼城04/23(六)22:00] [編號 650]

衛冕的曼城在周中3:0大勝布萊頓後，聯賽32戰72分排榜首，領先第2位的利物浦1分，故此曼城只要在餘下6場聯賽全勝，便可封王。

跟對手利物浦攻勢凌厲不同，曼城爭標主要是靠保持控球和平均的進球能力。曼城聯賽32戰只失20球，是英超防守力最強的球隊。進攻方面，曼城隊中沒有如利物浦前鋒 薩拉赫 Mohamed Salah 可進20球以上的球員，但中前場的 凱文·德布勞内 Kevin De Bruyne、斯特林 Raheem Sterling 和 馬赫雷斯 Riyad Mahrez 聯賽進球都達雙位數，球隊聯賽合共進了75球，也是英超進球第2多的球隊。

對手沃特福德聯賽32戰有22分排19位，其實已陷於絕境。球隊近況也不理想，聯賽3連敗，近8場聯賽1勝1平6敗。該隊最大的問題是攻不強守不穩。在這8場聯賽中，球隊只進了5球，相反丟掉19球。所以如果覺得曼城讓分賠率不理想，也可考慮大小[客隊] 沃特福德小0.5。

推薦︰ <足球>650沃特福德 @ 曼城 大小[總分] (小 3.5)；大小[客隊] (沃特福德 小 0.5)

薩拉赫 目前仍沒有確認續約（圖片來源︰達志影像）

周日默西賽德郡德比戰，利物浦將在主場出戰同市艾佛頓。利物浦正力爭成為史無前列的四冠王。加上在2022年聯賽不敗，本場首選不讓分/利物浦勝。

【足球-英超】[艾佛頓 @ 利物浦 04/24(日)23:30] [編號 656]

利物浦周中4:0大勝死敵曼聯，在2022年聯賽繼續不敗。球隊聯賽32戰有71分排第2位，只落後榜首曼城1分。所以利物浦要重奪冠軍，除了要在餘下6場聯賽全勝外，還寄望對手曼城失分。

紅軍的埃及前鋒 薩拉赫 Mohamed Salah 繼續進球停不了，在對曼聯梅開二度後，聯賽累積進球達22球，大有機會成為本賽季神射手。加上利物浦近年對艾佛頓的成績佔優，兩隊各項賽事近10場對壘，利物浦是5勝4平1敗，幾乎站於不敗之地。

艾佛頓周中完場前1:1賽和萊切斯特城後，聯賽31戰29分排17位，領先18位的班來4分。但由於班來於周四的比賽2:0擊敗予南安普敦，目前兩隊的差距1分，令艾佛頓上下備受壓力。

除了積分上沒有太大優勢外，艾佛頓在賽程上，更是各支護級球隊中最艱辛的。除了本場對利物浦外，之後還要對切爾西和兵工廠等強隊。但艾佛頓近10場聯賽只是3勝1平6敗，成績絕不理想。本場德比戰對死敵利物浦，要取得積分絕不容易。如果覺得不讓分/利物浦勝賠率不理想的話，甚至可考慮讓分/利物浦勝。

推薦︰ <足球>656 艾佛頓@利物浦 讓分 (利物浦 (-1))；大小[總分] (大 2.5)