嘉義縣今新增7確診個案，相關足跡已完成清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今新增7確診個案，相關足跡已公布。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣23日公布新增7確診個案，分別為案49618、案49619、案49620、案49621、案49622、案48626和案50720，都是匡列接觸者後採險確診，縣內足跡少，縣府考量長照機構多為長者，屬於感染後易發生重症的群聚事件，23日起嘉義縣住宿式長照機構禁止探訪。

嘉縣7案中，2案為確診家人接觸者，分別為案49619、案49622，另4案為確診友人接觸，包括案49618、案49621一對夫妻，及案49620、案48626，另案50720因女友接獲細胞簡訊， 自行採檢後確診，經衛生局疫調，7人確診或發病前2日及至隔離日止，僅有包括寬士村自助餐、統一超商（柳子林）、太保鐵路邊蚵仔麵線等公共足跡，其餘多在住家或外縣市，縣內足跡已完成清消。

縣長翁章梁表示，Omicron病毒傳染率高，今公布7確診案例，均因與確診家人、朋友接觸感染，近來全台疫情嚴峻，若以染疫率15至20％估計，全台將可能有460萬人染疫，強調當下防疫3項工作重點，第一是老人保護、第二小孩保護，第 三是保護公務基本戰力，呼籲鄉親不要挑疫苗，任何廠牌的疫苗都可以預防重症的發生，打就對了！

衛生局長趙紋華說，嘉縣老年人口比率全台之冠，疫情嚴峻，從嚴防範，23日起全縣住宿式長照機構禁止探訪，鼓勵民眾善用視訊或電話，才能保護自己和家人。