台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，勤跑地方聆聽民意，他日前在臉書自爆生病了，身體忽然上吐下瀉、發燒、畏寒、全身酸痛症狀，不少網友都相當關心他的現況。他今(23日)則是在臉書透露，因病休養三天，做了二次快篩都是陰性，而這三天看到疫情海嘯般的席捲台灣，真的非常為大家擔心，也只能持續的為台灣禱告。

羅智強認為，清零已經是不可能，但與病毒共存的路，看起來勢必要付出慘痛的過程，自己身邊已經開始出現了一些確診的朋友，大家不止面臨隔離、匡列所帶來的社會衝擊，有些人甚至要面對中症、重症對健康和生命的威脅，誰不是人家的父母或兒女？心中的擔心真的是無法用言語訴說。

羅智強指出，可是人的力量又這麼的微小，我們能做的真的也不多，只有相互扶持、彼此祝福，也同時要為守在前線的防疫人員加油打氣，他們真的是最辛苦的一群，期待疫情風暴早點過去、期待大家都能夠平安健康。對此有不少網友都紛紛留言表示，「彼此祝褔，平安健康」、「疫情嚴峻，彼此保重」、「保持健康...衝到底」、「為台灣加油，大家一起來加油」。