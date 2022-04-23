新冠疫情從台灣本島燒向外島金門，陸軍金防部今天也證實1人確診，目前已依國防部及地方衛生單位指導實施治療、隔離。

金防部說明，該部轄屬的1名官兵因女友確診，也赴醫核酸檢測(PCR)判定為陽性確診，為周延防疫，該單位接獲通知後已立即啟動應變機制，配合地方衛生單位對密切接觸者實施隔離及篩檢。相關單位同步進行消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，並持續監測與掌握人員身體健康及心緒狀況。

金防部強調，將以最嚴謹的態度，續依中央及國防部各項防疫政策與要求，落實防疫作為與整備，以確保部隊整體戰力。