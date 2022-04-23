花蓮、台東地區22日入夜後，出現超大雷雨。屏東縣南州鄉23日凌晨起，遠方的雲層中也出現橘、紫、白、藍等顏色交雜的一道道雷穿透厚重的雲層打向地面，形成一幅難得的壯闊景象，有如雷神索爾來臨。（鄧博仁攝）

花蓮、台東地區22日入夜後，出現超大雷雨。屏東縣南州鄉23日凌晨起，遠方的雲層中也出現橘、紫、白、藍等顏色交雜的一道道雷穿透厚重的雲層打向地面，形成一幅難得的壯闊景象，有如雷神索爾來臨。（鄧博仁攝）

花蓮、台東地區22日入夜後，出現超大雷雨。屏東縣南州鄉23日凌晨起，遠方的雲層中也出現橘、紫、白、藍等顏色交雜的一道道雷穿透厚重的雲層打向地面，形成一幅難得的壯闊景象，有如雷神索爾來臨。