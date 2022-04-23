今天是世界閱讀日，無任所大使林佳龍日前表態參加民進黨台北市長初選，他今天推薦的書是《出走，朝聖的最初》，他說，朝聖之路無處不在，就像書中建議的「就出發吧！」。有時候想太多反而寸步難行，不如就從邁開第一步開始，生命裡冒險的品質自然就會顯現。

林佳龍今在臉書推薦《出走，朝聖的最初》一書指出，作者湧志是光合基金會的執行長，也是和他一起打拼16年的工作夥伴，在2006年加入團隊，當時的他決定從零開始扎根台中，面對著充滿不確定性的未來，湧志陪著他一步步打地基，一直到他卸下市長職務。

林佳龍說，他在農曆年前拿到《出走，朝聖的最初》手稿，利用除夕空檔一氣呵成讀完。這本書的文字不難，卻也很難；可以看得很快，也能細細品嚐。閱讀中的他，心中不時閃過一些想法和自我對話。

他說，喜歡書中經由旅途經驗的體會而提到的哲理領悟，也喜歡書中關於個人生命史的省思和生命觀的分享。「處於轉速飛快物質社會中的我們，慾望多，煩惱也很多，跳脫不了物質社會的框架和成功階梯的設定」。

他說，和家人在2020年曾走過台灣七條國家級綠道之一的「淡蘭古道」，這條清朝時期從淡水到葛瑪蘭的交通要道是北台灣拓墾史上重要的一段，原住民、漢人、洋人和日本人都在此留下了足跡，同時也是候鳥的航道和昆蟲的蝶道。或許有一天走完這七條國家級綠道，將會成為全家的朝聖記憶。

他說，朝聖之路無處不在，有時候想太多反而寸步難行，不如就從邁開第一步開始，生命裡冒險的品質自然就會顯現。或許也誠如奇美創辦人許文龍說的，一無所有反而無所不有，兩個零加起來原來可以是oo(無限大符號)。