台中市本土確診案例再度站上3位數，但是比起22日台中市本土確診183例，23日本土確診人數為171例，沒有再暴增，群聚案傳染鍊增多，今日是居家照護上路第2日磨合期，市長盧秀燕表示，親友送食物展現強大人情味，提醒勿接觸確診，落實防疫，千萬不能大「疫」，台中市長盧秀燕下午3時將在防疫記者會說明。

台中市本土確診人數從21日衝上百例後，連日來都是3位數，中央流行疫情指揮中心今天公布台中市本土確診人數從183例減為171例。

台中市22日為居家照護計畫實施首日，計有87案，以大里、西屯、北屯居多，市長盧秀燕表示，有市民確診無症狀或輕症者，評估可宅在家的居家照護，展現強大台灣人情味，有的親朋好友紛送食物到門口，但提醒不能和確診者接觸，互相幫忙也要人人落實防疫。

民政局長吳世瑋表示，居家照護實施首日有87案，以大里、西屯、北屯居多，家人一起在家居家照護，以確診者加上4名家人為上限，全部都要一起宅在家居隔。

居家照護增多，盧秀燕表示，展現強大台灣人情味，有的親朋好友紛送食物到門口，但提醒不能和確診者接觸，互相幫忙也要人人落實防疫。