全台確診數逐日創新高，23日飆破4000例，台南市這周出現取消訂房潮，旅館與民宿業者住宿率平均不到6成，台南市觀旅局打算下周推出「夜市金」摸彩獎勵遊客，就可住宿可獲1張摸彩卷，抽中可得每份5000元的夜市金，可前往夜市消費，第1波僅36張。

中央流行疫情指揮中心表示新冠肺炎確診者9成以上為輕症，逐日飆升的確診數仍令遊客卻步，台南市旅宿業這周以來出現取消訂房潮，以團客訂房最明顯，散客則零星取消。

台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，疫情延燒太快仍衝擊觀光業，台南市旅館業者23日平均住宿率僅5成多，較以往假日平均8、9成，下滑2成以上，其中以接團客為主的旅館最明顯，23日住宿率不到5成，以散客為主的旅館還能維持7成多住宿率。

台南市民宿協會理事長柯凱文表示，23日住宿率約6成，較以往假日9成滿有差別。兩業者皆表示，這周以來陸續出現取消訂房的電話。

面對來勢洶洶的疫情共存新生活，民宿業者希望政府加速安心旅宿的認證，遵照清消標準的業者，可獲得標章認證，讓旅客安心。

台南市觀旅局表示，目前安心旅宿已發出150張，下周起將推出夜市金，旅客只要入住台南市旅宿過夜，就可獲得1張摸彩券，6月將抽出36份夜市金，每份5000元，可前往夜市購物。