美聯社報導，莫斯科一家法院下令將俄羅斯民主維權人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）居留至6月12日，並對他提起刑事訴訟，原因是他散佈有關俄軍在戰爭中的「虛假訊息」。

卡拉姆札原本是一位記者，也是俄羅斯已故的反對派領導人涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的助手，這位領導人在2015年被暗殺。卡拉姆札也在2015、17年兩次因中毒症狀而入院。卡拉姆札的律師表示，他引用了美國亞歷桑納眾議院的演說譴責俄軍在烏克蘭的戰爭，因而被起訴。

根據俄羅斯媒體報導，還有另一則類似案件，是針對克拉西奇克（Ilya Krasilshchik），他是俄羅斯最大獨立新聞網站的發行人，他被起訴的原因是因為在Instagram上發出有關布查大屠殺的照片，並寫下:「我覺得我們國家的軍隊無所不能，但距離大屠殺僅距離一個命令而已。」而他本人更表示，有關他受到指控的消息是看報紙才知道的。

俄羅斯在入侵烏克蘭之後通過了一項法律，將散佈有關俄軍虛假訊息的行為定為犯罪，該罪刑最高可被判處15年監禁。迄今為止，有32起針對反對者的案件。

俄羅斯在周五將卡拉姆札以及其他俄羅斯著名的反對派加入「外國代理人」的登記名單當中，被登記的人意味著將面臨政府的額外審查。除了卡拉姆札之外，名單上還有莫斯科回聲（Ekho Moskvy）廣播電台的總編輯維尼迪克托夫（Aleksei A. Venediktov）、俄羅斯反對派領導人物納瓦尼（Alexei Navalny）的重要幕僚伏科夫（Leonid Volkov）。