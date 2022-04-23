今年30歲的香港女星麥明詩，2015年參加香港小姐選美奪冠後出道，擁有美貌加上英國劍橋大學法學士高學歷，是標準的學霸美女，因此被封為「十優港姐」，早前一度淡出演藝圈而成為OL的她，近期復出拍戲，重回大眾視線底下的麥明詩，高學歷竟引發議論，她也出示相關文件回應。

冠軍港姐麥明詩2019年宣布淡出演藝圈，表示出道4年來與一般人的生活脫節，因此萌生退意，想回到社會上工作享受真實人生，隨後靠著法律系老本行，進入跨國企業擔任商業顧問，成了OL，直到2021年底宣告復出接戲，擔任網路劇《逐流時代》女主角，性感表現引發話題，她表示沒有脫離OL身分，是用累積休假來拍攝新作。

面對高學歷遭質疑，麥明詩出示大學時期成績單，打臉酸民。(取材自louisa_mak IG)

早前女星黃婉華塗黑了皮膚飾演菲傭引發話題，麥明詩對此發聲，表示：「香港如果能夠更多機會讓少數族裔演出，代表(represent)回自己種族，而不是由另一個種族去代表，不是更好嗎？」，其言論引發熱議，有部分網友批評她偽善，更因此將焦點轉移到質疑她的學歷上，說她在劍橋讀法律系「只有2：2(意指二級乙等榮譽畢業)」因此連在香港考PCLL的資格也無，因PCLL入學必需有二級甲等榮譽以上成績才可考，諷她回演藝圈發展是沽名釣譽，酸言「你以為他真有律師都不做什麼」。

面對外界議論，麥明詩在IG公開了自己在劍橋的成績單，顯示她在2012到2014年中，都拿到二級甲等榮譽成績，麥明詩為自己平反，並發文：「多年來很多人很替我擔心我大學成績，各位大哥千萬別替我擔心，不高分，不過平穩」，鐵證讓酸民都閉嘴。