桃園市23日有527人確診，桃園市長鄭文燦表示，和碩聯合之前移工宿舍60多人確診，緊急針對高風險區域採檢，估計有2、3成左右確診率，可能單一案就超過4、500人確診，預告桃園市明天確診將暴增。

鄭文燦表示，和碩聯合之前已有移工宿舍60多人確診，擴大採檢後，針對高風險區域1627人採檢，應該有相當比例確診，可能2至3成間，已經要求全廠停工5天，並多次採檢，確保企業營運安全。他說，和碩聯合一案主要移工引起，因其群聚性強，同住又同餐廳。呼籲企業要有定期快篩制度，確保職場安全。