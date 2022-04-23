警方移送張嫌等同夥。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

被害人販賣網路銀行帳戶後卻遭到集團暴力攔車、軟禁！高雄以張嫌為首犯罪集團，在網路上向被害人購買網路銀行帳戶，因怕事後黑吃黑，將被害人軟禁，還拿棍棒毆打。警方獲報後經循線追查，在桌遊店逮捕張嫌，後依法移送高雄地方檢察署偵辦。

張嫌為首的犯罪集團以提供人頭帳戶給詐騙集團洗錢用，在新興區某大樓的6樓出租套房，作為旗下成員活動據點，範圍為新興、鳳山、仁武等地區。

張嫌等人在2月時，因與被害人事後交易發生爭執，於新興區中山路上毆打、企圖強押被害人上車，在繁華地段行事，作風非常膽大囂張；3月時甚至將另一被害人從仁武載到新興，將他軟禁數日方便控制，除了限制其人身自由外還用甩棍毆打成傷。

因目前網路銀行單日最高可提領200萬元，張嫌等人為了帳戶的錢能夠順利流動，才將被害人軟禁，確保帳戶不會遇到密碼變更等問題，讓車手能夠順利將錢領出。

據了解，被害人均20歲左右，因經濟困頓才在網路出售銀行帳戶，已5萬元成交，沒想到卻受到了暴力威脅；張嫌無業，疑為詐騙集團成員，共夥10名成員為6男4女，年齡最大為20歲，另有2女1男未成年參與犯罪。

警方循線以車追人，在桌遊店內查獲張嫌，張嫌當時正在店內玩手遊，被捕時還一臉錯愕；其餘成員於新興、鳳山、前鎮等地查獲到案，犯案成員全數查獲，在查扣作案手機、施暴專用甩棍等證物後，全案依法於20日移送高雄地方檢察署偵辦。