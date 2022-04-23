嘉義縣消防局為吸引民眾對「住宅用火災警報器」的重視，由消防員扮演誤降九天玄女乩身的「三太子」，拍起KUSO短片。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

降落！消防局跟上九天玄女風 這物成唯一指定法器

網紅阿翰九天玄女梗爆紅，掀起跟風潮，嘉義縣消防局為吸引民眾對「住宅用火災警報器」的重視，由消防員扮演誤降九天玄女乩身的「三太子」，搞笑稱住警示器神明唯一指定法器，鼓勵民眾聽神明的話，積極裝設住警器，以保護全家人生命財產安全。

據統計，住宅火災最常發生原因包括「電氣因素」、「敬神祭祖」、「爐火烹煮不慎」等占了80％，為提醒民眾守護自身財產安全，嘉縣消防局火災預防科特別籌畫宣導影片，由第一大隊同仁演出九天玄女乩身，但卻因玄女最近太忙，而誤降成三太子的戲碼，為拍出玄女梗的靈場感，消防同仁自備爆米花、文昌筆及住警器等道具，起乩口氣也模仿得唯妙唯俏，十分KUSO。

消防局指出，嘉義縣去年住宅火警有12件因住警器成功發報讓民眾即時警覺、逃生，今年1月也有4件成功發報案件，可見裝設住警器的重要性，鼓勵民眾自主購買安裝住宅用火災警報器，花小小的錢，得到大大的保障。

而消防局今年度也特別針對設籍住宅場所提供免費補助住宅用火災警報器，強調，如經濟能力許可，可於每1居室各裝1個住警器，才能全面守護家人的生命財產安全。

嘉義縣局長呂清海更呼籲，民眾應謹記「用電安全5不1沒有」原則，5不為「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮溼汙損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放可燃物品」，1沒有為「沒安全標章的電器不用」，另燒金紙或烹煮食物時應落實「人離火熄」觀念。