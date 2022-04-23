五一勞動節即將來臨，勞工朋友在連假好好放鬆身心之餘，國泰金(2882)旗下國泰產險建議，可以趁機檢視自己的財產配置和重新檢視現有的保險商品是否符合自身需求，建立好個人的風險管理與保障規畫，社會新鮮人不妨善用631法則妥善分配收入，以傷害醫療搭配責任保障，妥善運用傷害保險來轉嫁工作時面臨的風險。

根據行政院主計總處2022年2月的統計報告，台灣就業人數超過1145萬人，對於勞工朋友來說，意外總是來得突然、猝不及防，若未事先做好妥善規畫，一旦受到意外侵襲，可能造成失能或重大傷害，導致收入中斷，甚至生活陷入困頓。

國泰產險表示，勞工朋友可重新檢視一下手邊保單，及早補齊保障缺口。剛進入社會的小資族不知道該怎麼分配自己的收入時，建議可以使用「631法則」將收入按比例分配，60％用在生活開銷、30％用在儲蓄、剩下的10％則用在風險規畫。單身者建議將風險保障著重於自身的傷害險及健康險等保障。

以一位內勤上班族為例，投保國泰產險「新世紀金鑽」專案A84計劃別，保障內容以意外傷害搭配個人責任保險，且涵蓋因搭乘海陸空大眾運輸工具等特定意外造成的身故及失能，保額提高至一般意外的6倍，當此類意外發生時，能獲得較一般意外事故更高的賠償，避免突然頓失家庭經濟來源而發生財務上的問題。除意外身故失能保額200萬元外，另有特定事故增額給付，以及傷害醫療住院日額每日1,500元，每事故最高給付135,000元、住院慰問保險金一次1,500元、特別看護慰問金1.5萬元等保障，年保費為 2,998元，平均每天不到9元的銅板價，就能享有保障。

已經成立家庭的青壯年，則可將保障的重點放在填補經濟及醫療費用等。若是已經有基本的健康險、傷害險等保障者，建議可以再加強重大創傷的保障，藉由保險的補償機制解決風險發生時的經濟問題。另外，癌症在台灣已連續多年穩居國人死因首位，國泰產險也呼籲勞工朋友們，如安排基本保障後還有餘裕，建議可以規畫「癌症險」。當面臨突如其來的治療需求時，才能獲得保障後盾的支持，從容應對驟增的財務壓力。