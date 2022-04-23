165提供查詢新功能，能秒查出是否為詐騙帳號。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台南市一名從事服務業的32歲陳姓女子，日前在臉書看到公司同事貼文「iPhone 13 Pro Max 256G 只需1萬5千元」，並提供一個LINE帳號表示有意者可加好友洽談。陳女面對如此優惠價格雖頗有疑慮，但因不知如何查詢該LINE帳號是否為詐騙，所以還是決定先加好友談看看。

對方表示，因公司新開幕做活動，限時限量尚有2隻名額，催促陳女要買要快，指示她到超商購買Gash遊戲點數，後來對方又鼓吹陳女再買一隻，令陳女越想越不對勁，趕緊撥打同事個人電話求證，才知道同事臉書帳號遭人盜用，他根本沒有在賣手機。

刑事局165反詐騙諮詢專線表示，自2018年起，持續彙整民眾報案所提供的詐騙LINE帳號，每周公告於165全民防騙臉書粉絲專頁及165全民防騙 LINE @。近期為更便利民眾使用，全新改版165全民防騙LINE官方帳號，推出以下全方位功能：

一、「立即查詢」：不論是網路購物、收到奇怪的來電號碼 、網友提供投資網站、臉書找工作或搜尋優惠貸款，都可將對方的LINE帳號、可疑網站網址、電話號碼輸入查詢，系統將自動比對，並初步判別所查詢資料是否曾經被通報為詐騙，一秒揪出已知詐騙資訊，降低受害風險。

二、「反詐資訊」：詳細分析各類詐騙手法及其常用話術外，並提供即時闢謠，讓民眾最新防詐資訊一手掌握，避免遭受詐騙。

三、「檢舉及報案」：針對已受害或需要檢舉民眾，可點擊檢舉及報案，線上勾選基本個資及案情概述，165 反詐騙諮詢專線收到相關訊息後，專人將儘速以電話聯繫，確認民眾被害內容並進行金流面即時通報，再協助轉介至就近派出所製作筆錄，完成正式報案程序。

165反詐騙諮詢專線提醒，收到各類資訊、通訊內容時， 先保持「零信任」態度。雖然歹徒變換網站網址、LINE ID 的速度相當快，但各種詐騙手法都有其慣用話術，若民眾在查詢當下顯示查無符合資料，仍應保持警覺。